اليوم الوطني / مركز بللسمر وبللحمر بمحايل يحتفل باليوم الوطني الـ 89



محايل 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

احتفل مركز بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل أمس, بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور رئيس المركز يحيى بن محمد العاصمي ومديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي.

وانطلقت الفعاليات التي نظمها المركز وعدد من الإدارات الحكومية والأمنية بالمسيرة.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن المركز وعن أبرز المقومات السياحية التي يتمتع بها ، ثم قدمت العروض الفلكلورية والقصائد الشعرية والمسابقات وتوزيع الجوائز وشارك الجميع من خلال الألوان الشعبية التي قدمتها عدد من الفرق الشعبية.

وأوضح رئيس المركز العاصمي أن اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب الجميع نستذكر منها قصة كفاح المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لتوحيد هذه البلاد وبنائها واستمرت عجلة التنمية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذي شهد فيه الوطن قفزات تنموية في شتى المجالات ، داعياً الله أن يحفظ للمملكة قادتها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

// انتهى //

15:44ت م

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