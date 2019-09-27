اليوم الوطني / تعليم الحدود الشمالية ينظم احتفالاً باليوم الوطني الـ 89



عرعر 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الإدارات النسائية بتعليم الحدود الشمالية أمس احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نورة عبدالعزيز الفايز ، ووكيلة كلية التربية والآداب بجامعة الحدود الشمالية الدكتورة مريومه حجي ، وعدد من المشرفات التربويات ، وذلك على مسرح الادارة النسائية بعرعر.

حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات عطرة من الذكر الحكيم, بعد ذلك ألقت نورة الفايز كلمة بهذه المناسبة هنأت خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.

وتوالت عدة فقرات منوعة تضمنت عرضاً مرئياً عن تاريخ المملكة ، وأوبريتاً بعنوان "وطن الشموخ", حيث قدمت خلالها الطالبات العديد من اللوحات والعروض الفنية، بعدها بدأت المسابقة الفنية لطالبات المرحلة الثانوية.

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15:43ت م

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