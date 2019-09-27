

عرعر 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

أقامت جمعية إصرار لرعاية ذوي الإعاقة بعرعر أمس, فعالية خاصة لذوي الإعاقة وذويهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، بالتعاون مع فريق نحو القمة التطوعي, وذلك في مركز التأهيل الشامل بعرعر.

واشتملت الفعالية على قصائد شعرية، ومشاركات وطنية من ذوي الإعاقة، ومسابقات ترفيهية وتوزيع الهدايا.

وفي الختام كرّم رئيس مجلس إدارة جمعية إصرار المتعاونين والداعمين للفعالية.

// انتهى //

15:42ت م

0058





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / جمعية إصرار بعرعر تقيم فعالية بمناسبة اليوم الوطني89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.