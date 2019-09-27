اليوم الوطني / محافظة العقيق تحتفل بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



الباحة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت محافظة العقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 أمس, بحضور محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي, ورؤساء المراكز والدوائر الحكومية ومشائخ المحافظة، وذلك بمقر ساحة الاحتفالات الشعبية بالمحافظة.

واستهلت فقرات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم, تلا ذلك كلمة أهالي المحافظة ألقاها عنهم عضو مجلس المنطقة محمد بن سعد بن شباب رحب فيها بالحضور في احتفالية الوطن الغالي, منوهاً لملاحم بطولة التأسيس وجهود العطاء ومواصلة البناء الذي بدأه مؤسس هذا كيان الملك عبدالعزيز - رحمه الله - , الذي استطاع أن يؤسس هذه الدولة ويوحد كلمتها لتكون تحت راية واحدة تحكم بشريعة الله وتسير وفق منهج محدد, ورؤية واضحة وشاملة.

عقب ذلك ألقيت قصائد شعرية نالت استحسان الحضور.

إثر ذلك رفع محافظ العقيق في كلمته التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة الباحة وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال : إنها لحظات سعيدة ونحن نعيش الاحتفال بفرحة الوطن، نستذكر فيها توحيد وطننا الغالي على يد مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، وإن يوم الوطن غالٍ على الجميع وهو يوم للاعتبار والاعتزاز بماضٍ مشرف يزيده شرفًا الفخر بحاضره الأجمل.

بعدها شاهد الحضور أوبريتاً وطنياً بمشاركة فرقة العقيق الشعبية الذي عرض العديد من اللوحات الفنية التي تحكي المنجزات التي تحققت عَلَى مستوى الوطن.

وفِي ختام الحفل كرّم محافظ العقيق أبناء شهداء الواجب في الحد الجنوبي, وأطلقت الألعاب النارية لتضيء سماء المحافظة لترسم لوحة وطنية تفاعلية أبهرت الزوار.

حضر الحفل عدد من المسؤولين وجمع غفير من أهالي العقيق.

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15:26ت م

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