اليوم الوطني / محافظة فيفاء تحتفي بمناسبة اليوم الوطني الـ89



فيفاء 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

احتفت محافظة فيفاء أمس ، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، بحضور المحافظ سفر بن سعد الشهراني ، وذلك بالساحة الشعبية على طريق 8 بالمحافظة.

ودشن الشهراني معرض الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في احتفالية مناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، مطلعًا على أجنحة المعرض ومنها جناح الفن التشكيلي الذي ضمّ أعمالًا فنية وطنية ، وكذلك جناح المرسم الحر المخصص للأطفال ، فيما تجول بمعرض الأسر المنتجة.

وأكد محافظ فيفاء خلال الحفل أن اليوم الوطني يحمل مناسبة عظيمة لتأسيس الدولة ، وانطلاقتها نحو البناء والتنمية والتطور والازدهار ، رافعًا التهنئة للقيادة الرشيدة وأبناء الوطن كافة.

كما شهد الحفل تكريم أبناء وذوي الشهداء وتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية التي نظمها المعهد العلمي بفيفاء ، وتكريم الفائزين في المسابقات المصاحبة لاحتفال اليوم الوطني ، فيما تضمن الحفل قصائد شعرية وطنية وأوبريت فني بمشاركة فرقة فيفاء للفنون الشعبية.

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15:24ت م

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