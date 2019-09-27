

صامطة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

شارك القسم النسائي بجمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة مساء أمس ، أبنائه الأيتام فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، بالتعاون مع فريق "بصمتنا سعادة" التطوعي التابع للجمعية.

وأكدت رئيسة القسم النسائي في مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبير بنت حسن المحسن خلال الحفل اعتزاز الجميع بمناسبة اليوم الوطني لتأسيس البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - لتأسيس الدولة وتوحيد شتاتها تحت راية التوحيد.

وشاركت 40 متطوعة في تنظيم احتفال الأيتام ، حيث تضمن العديد من الأناشيد الوطنية والأهازيج الشعبية بمشاركة الأيتام الذين عبروا عن سعادتهم وحبهم للوطن الغالي.

// انتهى //

15:20ت م

0049





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / نسائي برّ صامطة يشارك الأيتام فرحة اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.