اليوم الوطني / محافظة يدمة تحتفي باليوم الوطني الـ 89



نجران 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

احتفت محافظة يدمة بمنطقة نجران أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور المحافظ موفق بن عبدالهادي العنزي، ومدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ورؤساء الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة.

وافتتح محافظ يدمة المعرض المصاحب الذي يحتوي على عددٍ من مشاركات الجهات الحكومية.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ يدمة كلمة أوضح خلالها أن مناسبة اليوم الوطني من المناسبات المهمة في ذاكرتنا، وهي مناسبة توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العديد من الفقرات والبرامج، وأوبريتاً بعنوان "وطن الشموخ" قدمه عدد من الطلاب، وسط تفاعل كبير من الحضور، حباً وولاءً للوطن وقيادته.

من جهة أخرى رعى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي احتفالي بلدية سلطانة والمعهد العلمي بيدمة بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة، مشتملةً على عدد من الفقرات والقصائد الوطنية التي تعبر عن حب الوطن، كما دشن حملة التبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي.

واختتم الحفل بتكريم شهداء ومصابي الوطن في الحد الجنوبي من أهالي محافظة يدمة والجهات المشاركة، ثم أديت العرضة

// انتهى //

15:20ت م

0048



نجران 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساحتفت محافظة يدمة بمنطقة نجران أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور المحافظ موفق بن عبدالهادي العنزي، ومدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ورؤساء الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة.وافتتح محافظ يدمة المعرض المصاحب الذي يحتوي على عددٍ من مشاركات الجهات الحكومية.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ يدمة كلمة أوضح خلالها أن مناسبة اليوم الوطني من المناسبات المهمة في ذاكرتنا، وهي مناسبة توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العديد من الفقرات والبرامج، وأوبريتاً بعنوان "وطن الشموخ" قدمه عدد من الطلاب، وسط تفاعل كبير من الحضور، حباً وولاءً للوطن وقيادته.من جهة أخرى رعى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي احتفالي بلدية سلطانة والمعهد العلمي بيدمة بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة، مشتملةً على عدد من الفقرات والقصائد الوطنية التي تعبر عن حب الوطن، كما دشن حملة التبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي.واختتم الحفل بتكريم شهداء ومصابي الوطن في الحد الجنوبي من أهالي محافظة يدمة والجهات المشاركة، ثم أديت العرضة السعودية // انتهى //15:20ت م0048

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