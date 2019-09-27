اليوم الوطني / جمعية المكفوفين الخيرية بالمدينة المنورة تحتفي بمناسبة اليوم الوطني 89



المدينة المنورة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

احتفت جمعية المكفوفين الخيرية بالمدينة المنورة أمس, بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور عدد من مسؤولي ومنسوبي ومستفيدي الجمعية, وذلك بالخيمة الثقافية بمقر الجمعية بالمدينة المنورة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية ياسر بن صالح راجح أن الجمعية تبنت عدداً من الفعاليات المتنوعة تزامناً مع احتفاء الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 على توحيد البلاد بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

وأكد أن مناسبة اليوم الوطني مناسبة تتكرر لتجديد الولاء والحب للقيادة التي صنعت وطنًا وضع مكانته بين دول العالم المتقدم ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

// انتهى //

15:17ت م

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