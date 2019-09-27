السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين من رام الله



رام الله 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنين فلسطينيين من مدينة رام الله بعد اقتحام أحيائها.

وقالت مصادر محلية في رام الله إن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى وحي المصايف في رام الله، واعتقلت عبد الرازق فراج، وحسان اشتية بعد مداهمة منزليهما.

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15:08ت م

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