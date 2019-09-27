السعودية | الحكومة اليمنية تحمّل المتمردين الحوثيين مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم

المناطق - الرياض

حمّلت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي جرى التوصل إليه في المشاورات التي استضافتها السويد نهاية العام المنصرم 2018م.

وقال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية محمد الحضرمي إن استمرار تعنت الميليشيات الحوثية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم هو العائق الرئيس أمام عملية التسوية السياسية.

جاء هذا خلال لقاء المسؤول اليمني، وزيرة خارجية السويد آن ليندي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد الحضرمي أن الحكومة اليمنية الشرعية حريصة كل الحرص على السلام وستظل تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للتوصل إلى سلام دائم مبني على المرجعيات الثلاث، مشددًا في السياق على أهمية تنفيذ اتفاق الحديدة قبل المضي قدمًا في أي مشاورات سياسية.

وأكدت الوزيرة السويدية من جانبه، وقوف بلادها إلى جانب الحكومة اليمنية و دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأشارت ليندي إلى استمرار بلادها في رعاية الجانب الإنساني في اليمن وتطلعها للمشاركة في الرئاسة المشتركة لمؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية القادم حول اليمن ٢٠٢٠ المقرر انعقاده في جنيف.