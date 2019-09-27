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2019-09-27 شاهد.. رائد الفضاء هزاع المنصوري في بث مباشر من المحطة الدولية متابعات الخليج 365 - متابعة أطلَّ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في جلسة بث مباشر من محطة الفضاء الدولية ليرد على أسئلة واستفسارات بعض الطلاب في مركز محمد بن راشد لأبحاث الفضاء. Advertisements ووصف المنصوري للحضور شعوره وهو يمر فوق بلاده عبر محطة الفضاء الدولية وكيف يعيش هو وباقي الطاقم والظروف والأجواء المحيطة بعمل المحطة الدولية.







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