الان تتابع رئيس هيئة السياحة: العباءة ليست إلزامية للسائحات القادمات إلى المملكة ولكن “زي محتشم” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، إن العباءة لن تكون إلزامية للسائحات القادمات إلى السعودية، مشددًا على أنه سيكون عليهن الالتزام بالاحتشام في الزي حتى على الشواطئ العامة.
وأكد في تصريحات له حسب ما أعلنته “رويترز”، استمرار حظر الخمور في المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة ستستقبل عددًا كافيًا من السياح للتمتع بأشياء أخرى.
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