“التعليم” تطلق حملة للتعريف بخط مساندة الطفل

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

أطلقت وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للإرشاد الطلابي، حملة للتعريف بخط مساندة الطفل، بهدف تمكين الطلاب والطالبات دون 18 عاما من الاتصال بالرقم مجانا، وطلب المشورة المناسبة، وإحالة مشكلاتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعالجتها متى لزم الأمر.

وتبدأ الحملة الأحد ٣٠ محرم، في جميع إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات، وستنفذ في المرحلة المتوسطة والثانوية في الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني ٢٩/٦ إلى ٢/٧/١٤٤١.