، بتغطية من "الخليج 365" .. "سميراء حائل" تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ89 ،

محمد بن مسعود - الدمام - المحافظ: المؤسّس أرسى قواعد وضعت بلاد الحرمين في مكانة مرموقة

احتفلت محافظة سميراء، الواقعة على مسافة 180 كلم جنوب شرقي حائل، باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، بعد رعاية المحافظ عبدالله الهذيلي؛ للحفل الذي نظّمته بلدية المحافظة، بإشراف عام من رئيس بلدية سميراء المهندس فهد بن مصلح المضيبري.

وأقيم الحفل بمساهمة من المجلس البلدي بالمحافظة ممثلاً برئيس المجلس البلدي بسميراء عبدالله بن عوض بن منور الحربي؛ وحضور عدد من مديري إدارات المحافظة، بمشاركة الجهات الأمنية والصحية بالمحافظة بهذا الاحتفال، في ظل تغطية من صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.

وقال المحافظ: هذا اليوم يوم مميز لجميع المواطنين لما يحويه من مناسبة غالية وعزيزة، وهي ترسيخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس هذه البلاد لمبدأ العقيدة الإسلامية، وترسيته قواعد هذه البلاد وجعلها ذات مكانة عالية ومرموقة وشامخة تحتل موقعاً إستراتيجياً كبيراً على مستوى العالم العربي والإسلامي والدولي.

وهنّأ "الهذيلي"؛ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد، والشعب السعودي قاطبة، وأهالي المحافظة خاصة، بهذه المناسبة الغالية.

وهنّأ "الحربي"؛ القيادة الرشيدة ، وأمير حائل ونائبه، والشعب السعودي النبيل، والمقيمين على ثرى هذا الوطن الطاهر بهذه المناسبة.

واستذكر الجهود التي قام بها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن؛ لتوحيد هذه البلاد، والذي به ودّعت فيه هذه البلاد الطاهرة كل التخلف والتشتت وأسباب التيه والضياع لتقف على أرض صلبة تطرق من خلالها كل أبواب التقدم والتحضر لترقى بعدها قمم المجد العريض.

وأضاف: لقد غرس الملك عبدالعزيز غرساً طيباً مباركاً تعهده أبناؤه الكرام من بعده، فكان التمسك بالعروة الوثقى والالتزام بالجد والوفاء والمثابرة والتقدم، فتحدثت عن ذلك الأفعال قبل الأقوال، وشهدت به الإنجازات قبل التصريحات، فأصبحت المملكة مثلاً يُحتذى ونبراساً يُقتدى به في التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية.

وتجوّل المحافظ في جميع الأركان المشاركة في هذه المناسبة، سواء الحكومية او الخاصة؛ إذ شارك طلاب مدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية في المحافظة، برسومات وطنية برسم مباشر، وأهدت إداريات المدرسة الابتدائية للمحافظ مجسماً لقصر المصمك؛ أول القصور التي بدأ منها توحيد هذه البلاد الغالية، فيما قدّمت طالبة هدية تذكارية للمحافظ.

وزار المحافظ معرضاً تراثياً يملكه عبدالعزيز الشبرمي؛ أحد أبناء المحافظة، عرض من خلاله بعض الحرف القديمة بالمحافظة.

وتجوّل "الهذيلي"؛ في بيت الشعَر للعم عيسى بخيت العماوي؛ الذي شارك به لإبراز حياة البادية قبل توحيد هذه البلاد، وعرض كل ما يحتاج إليه البيت البدوي من أدوات سواء للطبخ أو الشرب أو السفر أو رعي المواشي، فيما عرّج "العماوي"؛ على المضيف البدوي سابقاً وكيف كان البدوي يكرّم ضيوفه، وماهي الأدوات التي كان يحرص عليها لتزويد ضيوفه بالمؤونة خلال سفرهم إلى هدفهم.

وتجوّل المحافظ في أجنحة الأسر المنتجة وأبدى إعجابه بإبداعات الأسر المنتجة في مختلف المجالات التي ظهرت خلال العرض، والتي تنوعت ما بين الملابس والعطور والأطعمة والحلويات والمنتجات الحرفية التراثية وغيرهم.

وفي نهاية الحفل، تمّ تكريم الجهات المشاركة إضافة إلى تكريم صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية، على التغطية.