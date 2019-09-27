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قدّم محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ اليوم، واجب العزاء لأسرة آل بلال، في وفاة حاصل بن علي آل بلال؛ داعياً الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وعبّرت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لمحافظ يدمة، على بادرته وتعازيه، داعية الله ألّا يريه أيّ مكروه.
محافظ يدمة يقدم واجب العزاء لأسرة "آل بلال"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-27
قدّم محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ اليوم، واجب العزاء لأسرة آل بلال، في وفاة حاصل بن علي آل بلال؛ داعياً الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وعبّرت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لمحافظ يدمة، على بادرته وتعازيه، داعية الله ألّا يريه أيّ مكروه.
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
02:04 PM
دعا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه جناته
قدّم محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ اليوم، واجب العزاء لأسرة آل بلال، في وفاة حاصل بن علي آل بلال؛ داعياً الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وعبّرت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لمحافظ يدمة، على بادرته وتعازيه، داعية الله ألّا يريه أيّ مكروه.
، محافظ يدمة يقدم واجب العزاء لأسرة "آل بلال" ،
المصدر : الخليج 365
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