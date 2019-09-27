، لوحة "ولي العهد" مرسومة بأسماء مدن المملكة ومحافظاتها ،

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تستعد أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة بخط اليد العربي، ومتوشحة بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية في ثلاثة أقسام متنوعة بعد أن أبدع فارسها في صياغتها بشكل فريد لمدة عامين.
وتتميّز اللوحة الضخمة من أنامل الرسام "صالح العقاري"؛ بأنها محفورة بالـ "كلادنج" الخرساني بشكل احترافي ودقيق، وطولها 30م وعرضها 20م، ومرسومة بأسماء 2030 اسماً وكلمة لمناطق ومدن ومحافظات المملكة.
وتتمازج معاني الصورة بشكلها النهائي مع الملامح المطابقة لولي العهد.
ويمكن لمَن يشاهد الصورة من مسافات بعيدة تمييز الأسماء التي تحملها اللوحة في تناغم بديع يشير إلى أن كل مناطق بلادي في قلب وعين مهندس رؤية 2030.
لوحة "ولي العهد" مرسومة بأسماء مدن المملكة ومحافظاتهاعيسى الحربي الخليج 365 2019-09-27
تستعد أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة بخط اليد العربي، ومتوشحة بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية في ثلاثة أقسام متنوعة بعد أن أبدع فارسها في صياغتها بشكل فريد لمدة عامين.
وتتميّز اللوحة الضخمة من أنامل الرسام "صالح العقاري"؛ بأنها محفورة بالـ "كلادنج" الخرساني بشكل احترافي ودقيق، وطولها 30م وعرضها 20م، ومرسومة بأسماء 2030 اسماً وكلمة لمناطق ومدن ومحافظات المملكة.
وتتمازج معاني الصورة بشكلها النهائي مع الملامح المطابقة لولي العهد.
ويمكن لمَن يشاهد الصورة من مسافات بعيدة تمييز الأسماء التي تحملها اللوحة في تناغم بديع يشير إلى أن كل مناطق بلادي في قلب وعين مهندس رؤية 2030.
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
01:59 PM
"العقاري" أبدع في صياغة "جوهرة الفنون" بفكرة فريدة
تستعد أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة بخط اليد العربي، ومتوشحة بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية في ثلاثة أقسام متنوعة بعد أن أبدع فارسها في صياغتها بشكل فريد لمدة عامين.
وتتميّز اللوحة الضخمة من أنامل الرسام "صالح العقاري"؛ بأنها محفورة بالـ "كلادنج" الخرساني بشكل احترافي ودقيق، وطولها 30م وعرضها 20م، ومرسومة بأسماء 2030 اسماً وكلمة لمناطق ومدن ومحافظات المملكة.
وتتمازج معاني الصورة بشكلها النهائي مع الملامح المطابقة لولي العهد.
ويمكن لمَن يشاهد الصورة من مسافات بعيدة تمييز الأسماء التي تحملها اللوحة في تناغم بديع يشير إلى أن كل مناطق بلادي في قلب وعين مهندس رؤية 2030.
، لوحة "ولي العهد" مرسومة بأسماء مدن المملكة ومحافظاتها ،
المصدر : الخليج 365
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