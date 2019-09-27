تفاصيل قصة وفاة السعودي شرف الهاشم غرقا في أمريكا (شاهد)

كشفت مصادر إعلامية عربية وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة 27 / 9 / 2019 عن تفاصيل قصة وفاة شرف الهاشم المبتعث السعودي أثناء تواجده مع أصدقائه في ولاية أوهايو الأمريكية.

وكانت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت عن العثور رعلى جثة شرف الهاشم الذي يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك بعدما غرق في بحيرية أوهايو يوم الأربعاء المنصرم.

ونشر الناشط وليد الفضلي عبر حسابه في تويتر صورة للمرحوم شرف الهاشم وكتب : "آخر صورة للمرحوم شرف الهاشم كنا نلعب طائرة وطاحت كورته بالبحيرة ونزل يجيبها وماقدرنا نسعفه اختفى تحت".

وكان شرف الهاشم الذي ينحدر من محافظة سطيف شرق السعودية، يلعب كرة الطائرة مع أصدقائه على الرمال، قبل أن تذهب الكرة إلى البحيرة، فتوجه لإحضارها من هناك، إلا أنه لم يعود وتم الإبلاغ عن فقدانه.

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وفي سياقٍ متصل، كشفت وسائل إعلام أن شرف الهاشم كان يتجهز من أجل إتمام حفل زواجه خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى أنه كان يدرس في جامعة كليفلاند ستيت في أوهايو بكالوريوس هندسة ميكانيكية.

ونعى الطالب شرف الهاشم العشرات من المتابعين والأصدقاء في مواقع التواصل، إذ كتب بحقه الناشط أحمد الملحم : "جمعتنا معرفة خلال فترة اللغة كان ونعم الرجل. الله يرحمه ويغفر له ويصبر ذويه".

وقال آخر : "قابلتك لفترة قصيرة، ولم تتسنى لي الفرصة لكي أتعمق بتفاصيلك. ولكني أيقنت بداخلي أنك شخصا يجب احترامه وتقديره. لم أتوقع أنك قد ترحل عن عالمنا هذا وانت في ريعان شبابك. أحببت أن أبصم وجودك هنا لكي لا أنساك، لقد ذهبت للقاء ربي وهنيئا لك بذلك".