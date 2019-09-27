أمانة عسير تبدأ إجراء القرعة العلنية لمنح أكثر من 1000 مواطن بعد غدٍ الأحد

تبدأ أمانة منطقة عسير بعد غدٍ الأحد، إجراء القرعة العلنية لمنح المشاركين ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن عام (1967م) لـ207 مشاركين، والمنح الصريحة لـ733 مواطناً، إضافة إلى تكملات المساحة 25٪ لـ63 مواطناً، تنفيذاً لتوجيهات من المقام السامي.

وتم تخصيص الأربعاء المقبل لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من (5518) إلي (5884)، والخميس لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من (5885) إلى (6173) بمن فيهم الشهداء والمصابون المستكملة ملفاتهم مؤخراً، والأحد 7 صفر المقبل لأصحاب المنح الصريحة ذات المساحة 1600م2 فما فوق وكذلك أصحاب القطع الملغاة لأسباب تخطيطية وأصحاب التكملات.

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