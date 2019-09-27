مقيم يهدد عائلته بسكين ويصيب رجلي أمن في جدة

هدد مقيم يحمل سكيناً عائلته في أحد الأحياء بمحافظة جدة، إثر خلاف بينهم، نتج عنه إصابة 2 من رجال الأمن بإصابات مختلفة في اليد والقدم بعد مباشرتهم الواقعـة.
وجاء في التفاصيل، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً من مقيمة أفادت أن خلافاً عائلياً بين أمها وأخيها دفع الأخير إلى تهديدهم بالسكين، فاغلقوا الباب على أنفسهم فيما أصيبت الأم بالتشنج. وتمكنت الجهات الأمنية من تحييد خطر المقيم، وافتكاك السكين من يده، والتحفظ عليه وإعداد محضر بالواقعـة، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
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