من مقر الأمم المتحدة في نيويورك .. “العساف”: النظام الإيراني مارق وإرهابي ويتحمل مسؤولية...

أكد وزير الخارجية ابراهيم العساف أن المملكة تحمّل إيران مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو.

انتهاك صارخ

وأضاف في كلمة له الجمعة، ألقاها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الهجمات تعد انتهاكا صارخا للقوانين، واعتداء على الأمن والسلم الدوليين، مضيفاً بأن النظام الإيراني تولى منذ 40 عاما أعمالا إرهابية في السعودية ودول أخرى. وأشار إلى أن النظام الإيراني نظام مارق وإرهابي كما أنه يهدد استقرار المنطقة بأكملها، وهو خطر على سوق إمداد الطاقة العالمي ومستقبلها.

احترام الأعراف

من جهة أخرى، نوّه العساف إلى أن النظام الإيراني يدعم الميليشيات والإرهاب في المنطقة، ويستغل المردود المالي من الاتفاق النووي لتمويل الإرهاب، موضحا أن الميليشيات في اليمن أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا على السعودية بدعم إيراني. كذلك أكد أنه على النظام الإيراني إما احترام الأعراف الدولي أو مواجهة أدوات الردع، فإما أن تصبح دولة طبيعية أو تواجه موقفا دوليا موحدا.