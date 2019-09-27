“التجارة” تُشهر بمواطن ووافد لإدانتهما في واقعة تستر تجاري بجدة

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن سعودي ووافد من الجنسية الباكستانية، لإدانتهما في واقعة تستر تجاري بمجال صيانة أجهزة التبريد والتكييف والعمل لحسابه الخاص بمدينة جدة. وجرى التشهير بالمواطن بعدما تستر على الوافد من خلال مزاولة نشاط تجاري والعمل لحسابه الخاص تحت اسم مؤسسة مسجلة باسم المواطن.
وأصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص. وتضمن الحكم شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتسترعليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفَين.
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