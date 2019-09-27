تنبيه لمستخدمي «آيفون 11».. رسالة مزعجة عند تركيب قطع غيار مقلدة

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حذرت شركة “أبل”، مستخدمي “آيفون 11” الجديدة من استبدال شاشة الجهاز بأخرى غير أصلية، بل من الواجب في حالة تلفها تستبدل لدى متاجر موثوقة ومعتمدة.

وذكر موقع “ذا فيرج” المختص في الأخبار العلمية؛ أنه في حال قام مستخدمو هواتف “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” و”آيفون برو ماكس”، بوضع شاشة غير أصلية؛ ستطالعهم رسالة تحذير فورية.

ويقول الهاتف في هذه الرسالة التنبيهية: “إنه غير قادر على التحقق مما إذا كانت الشاشة أصلية”.

ووردت هذه الإرشادات في وثيقة دعم جديدة أصدرتها شركة “أبل” حول ما يتوجب القيام به في حالة ملاحظة تغيير على الشاشة مثل البريق والألوان.

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ووفق ما نقلته “سكاي نيوز”؛ توضح الشركة أن إصلاح الهاتف بطريقة خاطئة؛ من شأنه أن يُلحق ضررًا بالجهاز، ويؤدي إلى ارتفاع حرارته، وربما إصابة المستخدم بجروح.

وأوردت “أبل” أن الرسالة التحذيرية ستظهر على شاشة “أبل” المقفلة خلال الأيام الأربعة الأولى من رصد الخلل، ثم ينتقل التنبيه إلى قسم الإعدادات.

ويصدر هذا التحذير في الأجهزة الجديدة فقط؛ أي أنه لا ينطبق على النسخ السابقة من آيفون؛ حتى وإن جرى الاستبدال بشاشات غير أصلية. ولا يقوم هاتف آيفون بتوقيف عمل الشاشة حتى إنْ لم يتأكد من كونها أصلية.

في وقت سابق، ذكرت تقارير تقنية أن رسالة مزعجة أخرى تظهر لدى من يقومون بتغيير البطارية في هواتف “آيفون” إذا لم تكن أصلية.

ويقول منتقدو شركة “أبل”، إنها تحاول احتكار أنشطة الإصلاح؛ وهو ما يحرم المستخدمين من خيارات إصلاح قد تكون أفضل سعرًا..، وقال معلقون: إن الأمر يشبه تحذير صاحب السيارة فقط لأنه ذهب إلى ورشة غير تابعة للوكالة التي اشترى منها العربة.

