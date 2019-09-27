جوجل تطلق لابتوب Pixelbook Go بشاشة 4 كيه

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تخطط شركة جوجل لإطلاق لابتوب جديد في حدث (Made by Google) المزمع عقده خلال الشهر المقبل في مدينة نيويورك، يحمل اسم (Pixelbook Go).

وتوضح التسريبات أن الجهاز مصمم خصيصًا لقابلية الحمل، إذ يتمتع بخفة الوزن، ويأتي بشاشة لمسية 13.3 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9، بدقة “4K”.

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ووفقًا للمصادر فإن النماذج الراقية من الحاسب تأتي بشاشة بدقة (4K) فقط..، مع حصولها على العلامة التجارية (Molecular Display).

وسيكون الجهاز متاحًا في مجموعة متنوعة من المستويات، عبر مجموعة واسعة من الأسعار، تختلف من حيث قوة المعالجة، وذاكرة الوصول العشوائي، ودقة الشاشة.

ويأتي الجهاز بمعالجات إنتل (Core m3) أو (i5) أو (i7)، بسعة 8 جيجا بايت أو 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت من السعة التخزينية.

