وظائف شاغرة لدى شركة سيمنس بالرياض والدمام

︎ :



.

أعلنت شركة سيمنس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

Advertisements

– مسؤول المشتريات (للسعوديين/ الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، إدارة الأعمال، الاقتصاد، التسويق، الهندسة).

– مدير الصيانة العامة (الرياض): درجة البكالوريوس في مجال تقني.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

