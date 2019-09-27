وظائف شاغرة لدى شركة السيف في 3 مدن

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أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، والمدينة المنورة، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول خدمات العمليات (المدينة المنورة).

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. مسؤول السلامة (الجبيل).

. وكيل مركز الاتصال (الجبيل).

. مسؤول- لوجستيات القوى العاملة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

