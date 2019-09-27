لوحة تفاعلية شعرية تجسد حب الوطن في عسير

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - أبها

أحيا عدد من شعراء منطقة عسير ليلة أمس أمسية شعرية احتفائية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة وذلك بتنظيم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة عسير وباستضافة الجبل الأخضر.

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وأقيمت الأمسية على هيئة جولات إدارتها الإعلامية نورة مروعي وشارك فيها كل من الشاعر أحمدالويمني والشاعر عبدالله جابر الصدامي والشاعرة سحر الشهري والشاعر أحمد بن سعيد بن فهير والشاعرالحفظي الشهري بالإضافة إلى مشاركة أحد أبطال الحد الجنوبي الشاعر عايش القرني.

وتخلل الأمسيةَ عددٌ من الفقرات منها مشاركة الفنان علي آل زومان الشهري ومشاركة لمدارس بناء الموهبة العالمية من خلال أنشودة وطنية للطالبات بالإضافة إلى مشاركة الطفلة سارة عسيري محاربة الفشل الكلوي بفقرة غنائية ومشاركة أخرى للطالب عبدالعزيز الغامدي.

كما شارك إعلاميو وإعلاميات منطقة عسير بلوحة تفاعلية عن الوطن لتسجيل مشاعر الحضور فيها مباشرة وحضر الأمسية رئيس جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد سروي ومدير ومالك الجبل الأخضر عبدالله معدي وممثل هيئة الرياضة عبدالله جرمان وعدد من الإعلاميين والإعلاميات ومشاهير السناب شات بالإضافة إلى أسر الأطفال المشاركين.