استقرار أسعار النفط بعد تعافٍ أسرع من المتوقع لإنتاج الخام السعودي

2019-09-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية جديدة من الصين أنعشت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما انحسرت المخاوف بشأن حدوث تعطيلات كبيرة للإمدادات بعد تعافٍ أسرع من المتوقع لإنتاج النفط الخام السعودي بعد الهجمات الإرهابية التي طالت معملي بقيق وخريص قبل أسبوعين تقريباً.

ونقلت رويترز عن إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا القول إن أسعار النفط تواصل التراجع بعد انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين في أغسطس (آب) مما يعزز المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل التباطؤ.

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وأعلنت الشركات الصناعية الصينية عن انكماش الأرباح في أغسطس ، لتخالف ارتفاعاً لفترة وجيزة حققته في الشهر السابق، في الوقت الذي يضغط فيه ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على ميزانيات الشركات.

وبحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 0.8 بالمئة مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق إلى 62.25 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 56.18 دولار للبرميل.

ويقول محللون إن العودة السريعة لإنتاج النفط في السعودية أكبر مُصدر للخام في العالم بعد أقل من أسبوعين على هجمات 14 سبتمبر أيلول محت أيضا علاوات المخاطر ودفعت أسعار الخام للانخفاض.