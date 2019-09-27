طرق التسجيل في موقع جدارة للوظائف بالمملكة العربية السعودية 1441 ، سلسلة لا تنتهي من العمل الجاد عندما ينتهي الطالب من مرحلة الثانوية العامة فهو ينتظر الالتحاق بالكلية المناسبة، وعندما ينتهي أيضاً منها تبدأ رحلة البحث عن الوظيفة المستقبلية التي ستحقق له مستوى معيشة أفضل، ولكن تختلف المملكة العربية السعودية عن نظيراتها من الدول الأخرى في ذلك، حيث تسعى على تقديم الوظائف المتاحة بشكل دوري ومستمر، لكل أفراد المجتمع السعودي من الجنسين من خلال موقع جدارة للتوظيف، فهو يقدم دائماً الوظائف المطلوبة داخل مؤسسات المملكة، لذا يجب التسجيل في الموقع حتى يتسنى لك متابعة الوظائف الشاغرة كل يوم.

طريقة التسجيل في جدارة 1441

تعرف على:

الوظائف الشاغرة المتاحة على موقع جدارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية منذ فترة قليلة جداً عن توافر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة ويبلغ عددها 173 وظيفة.

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كما كشفت أيضاً وزارة الثروة المعدنية عن توفير وظائف خالية يبلغ عددها 10 وظائف للإداريين من الجنسين لكل خريجي الجامعات والشهادات التعليمة المتاحة.

وليس هذا فقط بل وفرت أيضاً وظائف تابعة لوزارة الطاقة التي اجتازت 100 وظيفة في كافة الإدارات المختلفة من الدرجة الرابعة وحتى التاسعة.

المؤهلات التي يجب توافرها للتقدم لوظائف جدارة

يطلب موقع جدارة كافة المؤهلات والتخصصات، لذا إذا كنت تبحث عن وظيفة تؤمن لك مستوى معيشة أفضل وتحقق أحلامك من خلالها، عليك بالتسجيل فوراً على موقع جدارة للوظائف الشاغرة، وهذه المؤهلات المطلوبة:

خريجي المعاهد من الجنسين أو الحاصلين علي الدبلومات الفنية المقابلة للثانوية العامة.

الحاصلين على شهادة البكالوريوس من الجنسين.

الحاصلين علي الدبلومات العليا.

الحاصلين على درجة الماجستير من الجنسين.

الحاصلين على الدكتوراه من الجنسين.

تعرف .. على شروط الحصول على إحدى وظائف جدارة

تعتبر الوظائف المقدمة خاصة بالسعوديين فقط.

أن يكون الفرد المتقدم للوظيفة حاصل على المؤهلات التي سبق ذكرها.

أولوية التعيين لذوي التخصصات الإدارية وليست التربوية، أما بعد ذلك فيكون التعيين من نصيب التربويين.

إرفاق قرار المعادلة، لمن حصلوا على شهاداتهم من خارج السعودية على حسب المؤسسة التي تطلب التوظيف.

يجب على المتقدمين للوظيفة، أن يكونوا قد تم تسجيل حضورهم في اختبارات القدرات المعرفية أو تم اجتيازهم في الاختبارات المطلوبة على حسب الوظيفة المتاحة.

كيفية التقديم على الوظيفة من خلال موقع جدارة

تسعى المملكة العربية السعودية على توفير كافة السبل لمواطنيها الأوفياء من خلال مواقع الخدمات التي أطلقتها مؤخراً، وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطن وتطبيق رؤية 2030 للإصلاح الاقتصادي ومؤسسات الدولة، ومن هذا يمكنك التسجيل لمتابعة الوظائف الشاغرة على الموقع:

ادخل على رابط موقع جدارة للتوظيف. قم بتسجيل كافة بياناتك اسمك، عنوانك، مؤهلك الدراسي. اضغط على إعلان الوظيفة الذي يخص مؤهلك وقدراتك المهنية.

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