

نجران 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة شرورة اليوم, شملت مراكز تماني, والمنخلي ، وأم الوهط، والمراكز المجاورة لها، ارتوت على إثرها الأرض ، وسالت بعض الشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

12:32ت م

0027





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار متوسطة على محافظة شرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.