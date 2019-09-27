السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من سحب رعدية على منطقة نجران



نجران 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار ، ويدمة ، وشرورة ، وخباش ، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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12:29ت م

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