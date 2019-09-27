شاهد.. جريان السيول في أم الوهط نجران بعد أمطار الجمعة

2019-09-27

متابعات الخليج 365 - نجران

هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة نجران أدت إلى جريان السيول والأودية.

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ووثق متابعات الخليج 365 نواف آل سليم، جريان السيول ما بين أم الوهط والمنخلي شرق نجران.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان،عسير,كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية, في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.