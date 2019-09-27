شكرا لقرائتكم العساف يناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع وزير خارجية الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-27 العساف يناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع وزير خارجية الأرجنتين متابعات الخليج 365 - واس Advertisements التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس الخميس، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العساف يناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع وزير خارجية الأرجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.