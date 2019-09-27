وظائف وزارة الدفاع النسائية 1441 || رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد…

خلال الأيام القادمة سوف تنطلق وظائف نسائية عسكرية على القطاعات التابعة لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنته الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن تقديم وظائف وزارة الدفاع النسائية 1441 هـ، وتم طرح الإعلان بموقع وزارة الدفاع دون تحديد موعد رسمي ، لبدء تسجيل الراغبات في التقديم حتى الآن، كما لم يتم توضيح الشروط الخاصة بالمؤهل الدراسي، ونقدم لكم التفاصيل الخاصة بتلك الوظائف المتاحة لنا.

وظائف وزارة الدفاع النسائية 1441

من المرتقب فتح باب التقديم عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد التابعة لوزارة الدفاع السعودية لتقديم العنصر النسائي وظائف عسكرية على رتب (جندي أول- عريف- وكيل رقيب- رقيب)،، وسوف تضع القوات المسلحة شروطا للتقديم على الرتبة والتي تختلف وفق شروط المؤهل الدراسي المطلوب لكل رتبة، حيث سيكون التعيين على القطاعات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، والتقديم بموقع بوابة القبول والتجنيد الإلكتروني.

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موعد تقديم وظائف الدفاع العسكرية للنساء

لم يحدد منشور وزارة الدفاع السعودي موعد لبدأ ونهاية التقديم الإلكتروني لتلك الوظائف، حيث ذكر أنه قريبا سيتم فتح باب التقديم الإلكتروني على الوظائف النسائية العسكرية بالقوات المسلحة، ومن المقرر طلب أفراد بالقوات المسلحة في قطاعات:

القوات البحرية السعودية

والقوات البرية السعودية

والدفاع الجوي الملكي

وفي الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وفرع الصواريخ الاستراتيجية

شروط تقديم وظائف وزارة الدفاع النسائية العسكرية 1441

وضع موقع وزارة الدفاع شروط تقديم النساء العامة بالوظائف العسكرية التابعة للقطاعات العسكرية، ونقدم لكم تلك الشروط العام لحين إعلان الإدارة العامة للقبول والتنجيد الشروط الخاصة بالمؤهل الدراسي التي تختلف لاختيار الرتبة التي ستقدم عليها الراغبة، بينما الشروط العامة هي:

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

أن تكون لائقة طبيا للخدمة العسكرية.

أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

أن لا يقل سن المتقدمة عن ( واحد وعشرين ) عاماً ولا يزيد عن ( أربعين ) عاماً .

أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

موقع بوابة القبول الموحد

سيتم التقديم من خلال الدخول الإلكتروني عبر بوابة القبول والتجنيد بالقوات المسلحة وزارة الدفاع، وستجدون أيقونة التقديم الإلكتروني مفعلة حال إعلان موعد التقديم والشروط الخاصة بتلك الوظائف والرتب المنوه عنها، ونتابع معكم بموقع نجوم مصرية تلك التفاصيل حال نشرها، والمرتقب أن تكون بدءُ من الأحد المقبل، ولكن ليس هناك تحديد رسمي من الجهة المختصة.