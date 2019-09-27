التأشيرة السياحية السعودية طريقة اسخراجها وسعر تكلفتها والدول…

التأشيرة السياحية السعودية تحتفل اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر من العام الحالي 2019 المملكة العربية السعودية باليوم العالمي للسياحة، وذلك بالتوافق مع الاحتفالات التي تقوم بها منظمة السياحة العالمية في نيوديلهي بالهند من أجل تعزيز الوعي في المجتمعات المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة، وبهذه المناسبة فقد قامت المملكة العربية السعودية ببدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح الأبواب لدخول مواطني 49 دولة حول العالم بدون تأشيرة مسبقة بواقع 38 دولة أوروبية، و7 دول آسيوية، ودوتين من أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزلندا.

الدول المستفادة من التأشيرة السياحية السعودية

وقد قامت المملكة العربية السعودية بتحديد الدول ال 49 التي سيدخل مواطنوها المملكة بدون تأشيرة مسبقة، وهذه الدول هي:

النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا واإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص،سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، الولايات المتحدة وكندا، أستراليا ونيوزلندا.

رسوم التأشيرة السياحية للملكة العربية السعودية

وقد حددت المملكة العربية السعودية رسوم التأشيرة السياحية، والتي تبلغ قيمتها 300 ريالاً سعودياً، كما أن نسبة رسوم التامين الوطني تصل إلى 140 ريالاً، لتكون القيمة الإجمالية للتأشيرة السياحية بالمملكة العربية السعودية 440 ريالاً يقوم بدفعها كل سائح قادم إلى المملكة العربية السعودية.

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هذا بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، على أن تكون مدة صلاحية التأشيرة السياحية 360 يوماً منذ تاريخ صدورها، على أن تكون مدة الإقامة في المملكة العربية السعودية هي 90 يوماً لكل زيارة، ولاتزيد المدة عن 180 يوماً خلال السنة.

كيفية الحصلو على التأشيرة السياحية

ومن أجل الحصول على التأشيرة السياحية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية فإنه هناك طريقتين للحصول عليها وهما:

عند الوصول للمنافذ والمطارات مثل: مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري، ويتم استخراج التأشيرة عن طريق ماكينات مجهزة لذلك خلال دقائق معدودة. الحصول على التأشيرة السياحية من خلال ممثلي السفارات والقنصليات السعودية في الدول السابق ذكرها.

الممنوعات والمحظورات للحاصلين على التأشيرات السياحية

ووضعت المملكة العربية السعودية عدداً من الممنوعات والمحظورات والتي تضبظ بها قواعد الحصول على التأشيرات السياحية وهي:

عدم دخول السياح غير المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

منع السائح إذا كان عمره أقل من 18 عاماً دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة بمفرده.

منع استخدام التأشيرة السياحية للعلاج الطبي.

منع استخدام التأشيرات السياحية في أداء الحج والعمرة خلال أوقات الحج، لكن باقي أوقات العام يسمح بذلك.

على النساء عدم ارتداء ملابس غير متحشمة ويجب عليهن الالتزان بلائحة الذوق العام.

ومن المقرر أن يتم بدء تفعيل التأشيرة السياحية إلى المملكة العربية السعودية بداية من اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الحالي، وذلك لكل مواطني البلدان السابق ذكرها.