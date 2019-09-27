موعد صرف الدفعة الجديد من حساب المواطن رقم 23 دفعة شهر أكتوبر

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن السعودي، الدفعة رقم 23، هو من أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، خلال هذه الفترة، وقد أعلن برنامج حساب المواطن السعودي في وقت سابق، عن إجمالي الدفعات السابقة والبالغ عددها 22 دفعة، حيث قد وصل المبلغ إلى 53 مليار ريال سعودي، منهم 381 مليون ريال هو مبلغ الأثر الرجعي للدفعات.

موعد صرف الدفعة الجديد من حساب المواطن

يعتبر موعد صرف مبالغ الدعم المالي، المُقدمة من الحكومة فى المملكة العربية السعودية، هو من المواعيد الهامة شهرياً، حيث ينتظر الآلاف الأسرة السعودية، إيداع مبلغ الدفعة القادمة، والتي من المُقرر لها أن تكون يوم 10 أكتوبر 2019، وسوف يتم إعلان نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة رقم 23 دفعة أكتوبر، خلال أيام.

التقديم على حساب المواطن الدفعة القادمة

يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي، من خلال الموقع الرسمي للبرنامج وإتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع حساب المواطن.

اختيار تسجيل جديد.

إدخال البيانات المطلوبة، من الأسم ورقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية.

التأكد من أن إدخال رقم الهاتف بطريقة صحيحة.

تفعيل الحساب عن طريق رسالة نصية يتم إرسالها على رقم الهاتف.

بعد ذلك تقوم إدارة البرنامج بمُراجعة الطلب المُقدم، وإعلان نتيجة القبول أو الرفض، وفي حالة الرفض سيتم ذكر السبب، ويمكن تقديم تظلم على نتيجة حساب المواطن، وفي حالة القبول سوف يتم إعلان أسم مٌقدم الطلب في نتائج الأهلية للدفعة القادمة.