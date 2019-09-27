اختفى مواطن أثناء وصوله إلى محافظة شرورة مقر عمله، بعد أن تمتع بإجازة أسبوعية في جازان بمحافظة ضمد، وأبلغ ذووه الجهات المختصة للبحث عنه؛ نظرًا لكونه لم يصل إلى عمله وفقًا لما تبلغ به ذووه.
وقالت أسرة المواطن حسن علي أحمد النعمي ، بحسب سبق : “انقطع الاتصال به عند الساعة الواحدة ظهرًا يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ١ / ١٤٤١، كذلك لم نجد مركبته التي كان يستقلها وهي “النترا” ذهبي رقم اللوحة ح س ع ٣٩١٧ موديل ٢٠١٥م، وقد استعنّا ببعض زملائه في البحث عنه في محافظة شرورة، وتم تبليغ شرطة شرورة بالواقعة، ووعدونا بأنهم سوف يعملون المستحيل في سبيل العثور عليه”.
كانت هذه تفاصيل خبر كان متوجهاً لمقر عمله بعد إجازة أسبوعية في جازان .. اختفاء مواطن في ظروف غامضة بشرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.