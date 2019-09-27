توضيح حول لقاء ولي العهد محمد بن سلمان مع قناة ”CBS

نقلت مصادر توضيحًا حول لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المرتقب يوم الأحد القادم على قناة CBS الأمريكية. وأوضحت المصادر أن اللقاء المنتظر ”يتعلق بقضايا المنطقة والأحداث العالمية، ولا صحة لما يتم تداوله من خلال الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي“ دون تفاصيل أكثر.
وسيكون اللقاء عبر البرنامج الشهير ”60 دقيقة“؛ حيث أجرت المذيعة نورا دونيل، مراسلة البرنامج، في جدة، الثلاثاء الماضي، حوارًا مطولًا مع الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم جديد للبرنامج الذي يحظى بمتابعة واسعة. وأجرى محمد بن سلمان حوارًا مع نفس البرنامج في 18 مارس 2018، أول حوار يدلي به مسؤول سعودي رفيع لشبكة إعلامية أمريكية منذ 2005. وتناول الحوار حينها العلاقات السعودية – الأمريكية وحرب اليمن والعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
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