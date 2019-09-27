رئيس هيئة السياحة يؤكد: السائحات الوافدات إلى السعودية غير ملزمات بالعباءة وإنما بـ«زي محتشم»

قال أحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن العباءة لن تكون إلزامية للسائحات القادمات إلى السعودية، لكنه شدد على أنه «سيكون عليهن الالتزام بالاحتشام في الزي، حتى على الشواطئ العامة».

وأوضح الخطيب -خلال مقابلة مع رويترز- استمرار حظر الخمور في المملكة، مشيرًا إلى أنها «ستستقبل عددًا كافيًا من السياح للتمتع بأشياء أخرى».

وذكر أن التأشيرات ستصبح متاحة عبر الإنترنت مقابل 80 دولارًا، دون قيود على سفر النساء بمفردهن كما كان في الماضي، لكنه أوضح أن «القيود مستمرة على دخول مكة والمدينة».

وأشار الخطيب إلى أن السياحة من الصين واليابان وأوروبا والولايات المتحدة من أهم الأهداف التي تسعى إليها الهيئة.

وقالت «رويترز» إن من المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول منح التأشيرات السياحية، بما في ذلك الدول المشمولة بالقرار، اليوم الجمعة.