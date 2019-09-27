جلس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، أمس الخميس، مع رئيسي بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستقبل الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو، في مقر إقامته في نيويورك، الوزير عادل الجبير؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ثم التقى الجبير وزير الشؤون الخارجية والتعاون والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو ألفا باري.
كما استقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، في مقر إقامته في نيويورك، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يجتمع برئيسي بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.