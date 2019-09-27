الجبير يجتمع برئيسي بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية في الولايات المتحدة

جلس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ‫عادل بن أحمد الجبير، أمس الخميس، مع رئيسي بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستقبل الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو، في مقر إقامته في نيويورك، الوزير ‫عادل الجبير؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ثم التقى الجبير وزير الشؤون الخارجية والتعاون والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو ألفا باري.

كما استقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، في مقر إقامته في نيويورك، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.