شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق نجران وجازان وعسير و الباحة ومكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:20 صباحًا, 27 سبتمبر 2019 م المناطق_الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان،عسير,كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك والاجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية, في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الأرصاد تكشف عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق نجران وجازان وعسير و الباحة ومكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.