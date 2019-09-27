تعرف على أهم الشروط المستوفاة للحصول على تأشيرة عمل في السعودية

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تأشيرة عمل في السعودية، تسعى جاهدا الإدارة العامة للتأشيرات على الإنتهاء في أسرع وقت كل ما يتعلق بإنتهاء اجراءات الأجانب والغير سعوديين الى المملكة السعودية سواء كان الغرض من التأشيرات هو العمل والزيارة أو الأقامة، والأن سنعرض لكم كل ما يخص شروط وكيفية الحصول على تأشيرة العمل.
شروط الحصول على تأشيرة العمل بالسعودية
من المؤكد أن يتم اعطاء تأشيرة العمل للملكة السعودية من خلال السفارة السعودية بالخارج، ولم يتم هذا الا من خلال ما يصلها من متطلبات من وزارة العمل بالسعودية للعمل بالمملكة السعودية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المختصة بهذا الأمر، ومن أهم الشروط التي يلزم توافرها للحصول على تأشيرة العمل وهي:
- الديانة
- بالنسبة للسيدات المربيات شرط ان يحملن الديانة الاسلامية.
- أعمار المقبلين على العمل بالمملكة العربية السعودية.
- يجب ان يكون سن المتقدم للعمل 21 فاكثر.
- يجب ان يكون المتقدم للعمل بالجزارة ان يكون حامل للديانة الاسلامية.
- لايحق لاي من المتقدمين وحاملي الديانات الاخرى ( الغير مسلمين ) العمل بالاماكن المقدسة بالمملكة السعودية .
- يجب ايضا الا يقل عمر السائق الخاص عن سن ال 25 سنه ,الا اذا كان مرافقا لزوجته فى نفس صاحب مؤسسة العمل، ولا يقل عن 21 سنة.
- السيدات المربيات لا تقل أعمارهن عن ال 22 عاما.
- والسيدات اللاتي يتقدمن بالعمالة المنزلية يجب ألا تقل أعمارهن عن 22 سنة .
- يجب الاثقل عمر السيدات الاتى يلتحقن بمهنة الخياطة والمشاغل اليدوية عن عمر30 سنة .
- وبالسبة للسيدات اللاتي يعملن بمهنة التمريض والمضيفات التي اعمارهن عن 22 سنة .
- يجب ان يكون عمر المتقدمين لمهنة الهجانة 18 عام فاكثر ولا يقل عن ذلك.
- يجب ان لايقل عمر الافراد المتقدمين للعمل فى محلات الملابس الجاهزة عن عمر 40 سنة .
- المهنة
- لا بد أن يكون مؤهلات الدراسة وشهادة الخبرة لشخص المتقدم للوظيفة مطابقة لطبيعة العمل الذي تم كتابته في تصريح العمل.
- يجب أن تكون مهنتك في جواز السفر مطابقة للمهنة التي تستقدم عليها.
- وفي حالة الرغبة في تغير الديانة أو العمل لا بد من التوجه الى وزارة العمل السعودية فورا.
- عنوان صاحب العمل
- يجب على الشخص المتقدم للعمل، كتابة العنوان كاملا للوسيط، ورقم الهاتف والسجل المدني، ثم كتابة كل هذه البيانات في ورقة لاصقة، ثم تضاف هذه الورقة الى جواز السفر الخاص بصاحب العمل.
- يشترط على المتقدم للوظيفة بكتابة الأسم ثلاثيا.
- يجب على المتقدم للوظيفة احضار شهادة حسن سير وسلوك، ويجب ألا يكون قد تم ترحيله سابقا من دولة أخرى.
- ممنوع هذه الوظيفة للأميين، الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
- لا بد من وجود عقد عمل سليم وموثوق من صاحب للعمل لهذا الشخص المقدم على الوظيفة.
- يشترط على المتقدم للوظيفة شهادة اجازة طبية لكي تحصل على تأشيرة عمل بالسعودية.
- يشترط ايضا الحصول على شهادة طبية تثبت عدم اصابتك بمرض الإلتهاب الكبدي الوبائي أو مرض الأيدز.
- أهم الشروط المستوفاة لإستقدام السائقين للوظيفة
- لابد أن تكون الرخصة المهنية خاصة بحامل الرخصة.
- مدة صلاحية الرخصة الخاصة بالقيادة.
- فئة الرخصة.
- تاريخ صدور الرخصة.
- يمنع تمام اصدار تأشيرة للذين يحملون رخصة قيادة غير صحيحة، مشوهة أو تالفة.
- يشترط الحصول على اذن أقرب ادارة مرور، وذلك للحصول على رخصة قيادة.
- يجب على السائق المتقدم للوظيفة أن يمتلك رخصة قيادة عمومية مضى عليها حوالي 6 سنوات.
- رسوم تأشيرة العمل في المملكة العربية السعودية
- سيتم تحصيل رسوم مالية لاصدار تأشيرة للعمل في السعودية، وذلك بمبلغ مالي قدره 50 ريال سعودي.