تعرف على أهم الشروط المستوفاة للحصول على تأشيرة عمل في السعودية

تأشيرة عمل في السعودية، تسعى جاهدا الإدارة العامة للتأشيرات على الإنتهاء في أسرع وقت كل ما يتعلق بإنتهاء اجراءات الأجانب والغير سعوديين الى المملكة السعودية سواء كان الغرض من التأشيرات هو العمل والزيارة أو الأقامة، والأن سنعرض لكم كل ما يخص شروط وكيفية الحصول على تأشيرة العمل.

شروط الحصول على تأشيرة العمل بالسعودية

من المؤكد أن يتم اعطاء تأشيرة العمل للملكة السعودية من خلال السفارة السعودية بالخارج، ولم يتم هذا الا من خلال ما يصلها من متطلبات من وزارة العمل بالسعودية للعمل بالمملكة السعودية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المختصة بهذا الأمر، ومن أهم الشروط التي يلزم توافرها للحصول على تأشيرة العمل وهي:

الديانة

بالنسبة للسيدات المربيات شرط ان يحملن الديانة الاسلامية. أعمار المقبلين على العمل بالمملكة العربية السعودية. يجب ان يكون سن المتقدم للعمل 21 فاكثر. يجب ان يكون المتقدم للعمل بالجزارة ان يكون حامل للديانة الاسلامية. لايحق لاي من المتقدمين وحاملي الديانات الاخرى ( الغير مسلمين ) العمل بالاماكن المقدسة بالمملكة السعودية . يجب ايضا الا يقل عمر السائق الخاص عن سن ال 25 سنه ,الا اذا كان مرافقا لزوجته فى نفس صاحب مؤسسة العمل، ولا يقل عن 21 سنة. السيدات المربيات لا تقل أعمارهن عن ال 22 عاما. والسيدات اللاتي يتقدمن بالعمالة المنزلية يجب ألا تقل أعمارهن عن 22 سنة . يجب الاثقل عمر السيدات الاتى يلتحقن بمهنة الخياطة والمشاغل اليدوية عن عمر30 سنة . وبالسبة للسيدات اللاتي يعملن بمهنة التمريض والمضيفات التي اعمارهن عن 22 سنة . يجب ان يكون عمر المتقدمين لمهنة الهجانة 18 عام فاكثر ولا يقل عن ذلك. يجب ان لايقل عمر الافراد المتقدمين للعمل فى محلات الملابس الجاهزة عن عمر 40 سنة .

المهنة

لا بد أن يكون مؤهلات الدراسة وشهادة الخبرة لشخص المتقدم للوظيفة مطابقة لطبيعة العمل الذي تم كتابته في تصريح العمل. يجب أن تكون مهنتك في جواز السفر مطابقة للمهنة التي تستقدم عليها. وفي حالة الرغبة في تغير الديانة أو العمل لا بد من التوجه الى وزارة العمل السعودية فورا.

عنوان صاحب العمل