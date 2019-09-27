السعودية | المملكة تدفع بـ 30 سيارة أمنية لمحافظة الحديدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تدفع بـ 30 سيارة أمنية لمحافظة الحديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:54 صباحًا, 27 سبتمبر 2019 م وصلت إلى محافظة الحديدة 30 سيارة أمنية بكامل أجهزتها للإدارة العامة لشرطة الحديدة قادمة من المملكة وذلك لحفظ الأمن في المناطق المحرره.

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