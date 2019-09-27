معارض تثقيفية وعيادات متنقلة تقدمها «كفى» للجمهور

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي:

تزامنا مع احتفالات بلادنا باليوم الوطني الـ 89 أطلقت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة عبر فروعها العديد من الفعاليات التوعوية والترفيهية بهذه المناسبة الغالية يرافقها معارض تثقيفية بأضرار التدخين وعيادات متنقلة.

ففي الفرع الرئيسي بجدة شاركت كفى ضمن فعاليات البرنامج التثقيفي الوقائي (نقي) والذي يقام بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة طيلة أيام الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 89 بمجمع الياسمين مول شمل برامج ترفيهية وتثقيفية وجوائز وعروض الدرجات النارية وغيرها تحت شعار همة حتى القمة ، فيما شهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً تفاعلوا مع برامج الجمعية وأبدوا إعجابهم بها.

وفي محافظة القنفذة نفذت “كفى” بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والمرور والبلدية بالمحافظة برنامج اليوم الوطني وذلك عبر عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين تقدم خدماتها مجاناً ولمدة أسبوع ، ومعرض توعوي ومسرح للبراعم ومرسم أطفال كما تم توزيع ١٥٠٠هدية وطنية بمناسبة هذه الذكرى الغالية في مقر ملاهي فن سيتي وميدان البلدية والطرق الرئيسية بمحافظة القنفذة.

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وفي الليث أقام فرع الجمعية المعرض التثقيفي بمجمع الليث مول حيث لقي المعرض اقبالاً كبيراً من مرتادي المجمع، حيث سجل الفرع العشرات ممن أرادوا الاقلاع عن التدخين وعلى إثرها تم تحديد موعد جلسات علاجية لهم بمقر الجمعية ، وكذلك كان ذات الوضع بمحافظات الطائف وبحره والعاصمة المقدسة.

من جهته رفع رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ عبدالله بن داوود الفايز أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقادم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولكافة أبناء هذا الوطن المبارك مهبط الوحي بمناسبة الذكرى الـ89 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ، مبيناً أن هذا اليوم هو يوم تضحيات وعطاء وعلى الجميع أن يكونوا فيه على قدر المسؤولية ويتكاتفوا لرفعة هذا الوطن وخدمة أبنائه.

ووصف الفايز الجهود الكبيرة التي تقوم بها كفى عبر فروعها في منطقة مكة من فعاليات متنوعة وعيادات متنقلة ومعارض توعوية واجب وطني مثمناً تعاون جميع الجهات مع الجمعية لتقديم خدماتها لأبناء وبنات وطننا الحبيب.