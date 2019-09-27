الان تتابع المملكة تدفع بـ 30 سيارة أمنية لمحافظة الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الحديدة (اليمن)- الخليج 365: وصلت إلى محافظة الحديدة 30 سيارة أمنية بكامل أجهزتها للإدارة العامة لشرطة الحديدة قادمة من المملكة وذلك لحفظ الأمن في المناطق المحرره.

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