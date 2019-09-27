الان تتابع النيابة العامة تدعو المرشحين والمرشحات على وظائفها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
دعت النيابة العامة المرشحين والمرشحات عن طريق المفاضلة المجراة عبر إعلان تلك الوظائف من خلال بوابة وزارة الخدمة المدنية والمرفق أسماؤهم في الرابط أدناه لمراجعة المقر الرئيس أو فروع النيابة العامة اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 01/02/1441هـ لاستكمال إجراءات تعيينهم حسب مقر الوظيفة الموضحة أمام اسم كل مرشح ومرشحة.
وتؤكد النيابة العامة في هذا الشأن ضرورة سرعة المراجعة مع اصطحاب صورة من المؤهل العلمي والهوية الوطنية وصور شخصية.
ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط :
https://www.pp.gov.sa/news/29349?page=
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