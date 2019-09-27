الان تتابع وزارة الدفاع تعلن فتح القبول والتجنيد للوظائف النسائية العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف النسائية العسكرية برتبة ( جندي أول /عريف/ وكيل رقيب/ رقيب ) وسوف يتم الاعلان عنها قريباً. ولمز من التفاصيل من خلال الرابط: https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx

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