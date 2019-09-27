عاجل اليمن : وحش مفترس يهاجم مواطنا يمنيا ليلا.. وهكذا كان مصيره

شكرا لقرائتكم خبر عن وحش مفترس يهاجم مواطنا يمنيا ليلا.. وهكذا كان مصيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بمحافظة إب، امس الاربعاء، أن وحش مفترس هاجم أحد المواطنين في الليل.

وأوضحت المصادر لـ”المشهد اليمني” أن “الوحش هاجم خلال الاسبوع الجاري، مواطن بإحدى قرى مديرية يريم، محافظة اب، أثناء قيامه بحراسة أحد المزارع في الليل، ما أدى الى إصابته بجروح، ولا يزال يتلقى العلاج”.

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وأكدت المصادر أنه لولا تدخل شخص آخر كان برفقته بقيامه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على الوحش، فأرداه قتيلا على الفور، لكان أفترس المواطن في خلسة من أمره”.

وتعد مثل هذه الحوادث نادرة الحدوث في عدد من المناطق اليمنية.

وكان ضبع مفترس، التهم خمسيني يمني بصورة مرعبة في واد مليء بالأشجار في طريق ترابي بمحافظة ريمة خلال السنوات الماضية.