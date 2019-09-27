«المساحة الجيولوجية» توضح حقيقة الهزة الأرضية التي وقعت بالبحر الأحمر

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن قوة الهزة الأرضية التي ضربت المملكة بلغت 1.97 درجة على مقياس ريختر وليس بقوة ثلاث درجات كما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيَّن أبا الخيل أن محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، سجَّلت مساء أمس الخميس 27/1/1441هـ الساعة 8:05:53 بتوقيت السعودية هزة أرضية تبعد 3.6 كم شمال محافظة ضمد بقوة 1.97 درجة على مقياس ريختر وعمق يصل إلى 7.94 كم، ولم تحدث أضرار ولله الحمد.

وأضاف أن سبب هذه الهزة الأرضية كان صدوعًا قديمة. وتعتبر هذه الهزة الأرضية ضعيفة جدًّا على مقياس ريختر، وليس لها أي تأثير على السكان والممتلكات.