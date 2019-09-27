اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.

وخسر المؤشر القياسي المؤلف من 225 سهما 25ر268 نقطة ، أو 22ر1% ، ليصل إلى 99ر21779 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 75ر25 نقطة، أو 59ر1% ، ليصل إلى 52ر1597 نقطة.

// انتهى //

07:42ت م

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