شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 ساعة.. «التأشيرة السياحية» جاهزة في 49 دولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زياد العنزي (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادر موثوق بها، عن إنشاء صندوق للتنمية السياحية في المملكة، ضمن استراتيجية السياحة السعودية ، لمواكبة متطلبات التنمية الجديدة التي تتطلع المملكة إلى تحقيقها ضمن رؤية المملكة 2030.

وأكدت المصادر إنشاء مجلس للتنمية السياحية يتكون أعضاؤه من وزارات عدة؛ من ضمنها وزارة الداخلية، وهيئات أخرى مرتبطة بـ«السياحة» و«الترفيه».

وأوضحت المصادر أن «التأشيرة السياحية» سيبدأ العمل بها اعتباراً من بعد غد (السبت) في 28 سبتمبر الجاري، وستنطلق الحملة الترويجية من 14 عاصمة حول العالم؛ من بينها لندن ونيويورك و«برج خليفة» في دبي.

وأشارت المصادر إلى أن السياح سيحصلون على «التأشيرة» إلكترونياً في 49 دولة، وفي زمن قياسي لا يتجاوز الـ7 دقائق.

ولافت المصادر إلى أن «هيئة السياحة» عمدت إلى تدريب موظفي الجهات ذات العلاقة بالسياحة على الإجراءات كافة المتعلقة بهذا الشأن.

وقالت المصادر: «إنه جرى تدريب رجال الجوازات على آلية العمل، وهم جاهزون باحترافية على استقبال السياح من بلدان العالم».

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وكشفت المصادر عن أن «هيئة السياحة» أدخلت نحو 100 سائح «خفي»، لتتعرف من خلالهم على أبرز الإيجابيات والمعوقات والسلبيات التي سيتم تلافيها مستقبلاً بما يتوافق مع استراتيجية السياحة في المملكة وبما يتوافق مع القوانين والشروط والمتطلبات.

ونبهت المصادر إلى أن هناك فارقا بين تأشيرتي الحج والسياحة، تكمن في نوعية المتطلبات، المتوفرة من خلال النماذج الإلكترونية، والتي تختلف عن بعضهما.

وطبقاً لرسوم الحصول على «التأشيرة السياحية» -اطلعت "الخليج 365" عليها-، تبلغ 440 ريالا للعام الوحد، شاملة التأمين الطبي والضريبة ورسوم المعاملة، ولا تؤثر ديانة المتقدم للتأشيرة على الطلب، لكن غير مسموح لغير المسلمين الدخول لمكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ يسمح للسائح الإقامة داخل المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً خلال العام الواحد.

وأضافت المصادر أنه يمكن للسائح من خلال هذه التأشيرة الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، ومدة صلاحيتها عام واحد من تاريخ صدورها، إضافة إلى السماح للمرأة بلا مرافق من أداء العمرة من خلال هذه التأشيرة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، قد وجه أخيراً، بإنشاء منصة وطنية للرصد السياحي، تهدف إلى توفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة تحقق فوائد للمستثمر وصانع القرار، مؤكدا أن المعلومة تمثل البوصلة التي يمكن من خلالها تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، إذ حددت الهيئة مهلة ٩٠ يوما للمنشآت السياحية لإتمام الربط مع المنصة، وستتيح المنصة أحدث الإحصائيات والأرقام عن نسب الإشغال، ومستوى الأداء والتقييم لهذه المنشآت، كما تساعد في متابعة الحركة السياحية.

فيما ستعلن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، غدا (الجمعة) تفاصيل استراتيجية السياحة في السعودية، وفتح المملكة لسياح العالم، من خلال مؤتمر صحفي في الدرعية بالرياض.